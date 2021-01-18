"Я б хотів затриматися тут якомога довше, але все в руках клубу. Я завжди буду викладатися на всі сто відсотків до останньої хвилини в цій команді, хочу завоювати якомога більше трофеїв.

Салах став трансферною ціллю Реала на літо

І також я хочу викладатися на сто відсотків заради людей, які демонструють мені свою любов весь цей час", – цитує Салаха Liverpool Echo.

Чинний контракт 28-річного єгиптянина з Ліверпулем розрахований до літа 2023-го. У нинішньому сезоні АПЛ Салах провів 17 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та трьома асистами.

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