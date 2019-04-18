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Салах увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

07:30 724 Читать на русском
Салах увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time
Мохамед Салах / Reuters

Журнал Time опублікував свій щорічний рейтинг найбільш впливових людей світу, в якому знайшлось місце і для вінгера англійського Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Єгиптянин потрапив до престижного рейтингу за версією культового американського журналу Time.

Агент Салаха прокоментував чутки щодо бажання єгиптянина покинути Ліверпуль

Компанію йому склали ще четверо спортсменів – баскетболіст Леброн Джеймс, гольфіст Тайгер Вудс, тенісистка Наомі Осака та футболістка Алекс Морган. Утім, на обкладинку видання потрапив саме форвард Ліверпуля.

"Мо – кумир єгиптян, фанів Ліверпуля та мусульман усього світу, але він залишається скромною, вдумливою і веселою людиною, яка сприймає все це не дуже серйозно", – написав про вінгера журналіст Джон Олівер.

Поточний сезон поки складається для Салаха дуже вдало, зокрема, його гра дозволяє Ліверпулю продовжувати боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ і кубок Ліги чемпіонів.

Ліверпуль розгромив Порту та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Алекс Морган Алекс Морган АПЛ
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