Салах увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

Журнал Time опублікував свій щорічний рейтинг найбільш впливових людей світу, в якому знайшлось місце і для вінгера англійського Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Єгиптянин потрапив до престижного рейтингу за версією культового американського журналу Time.

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Компанію йому склали ще четверо спортсменів – баскетболіст Леброн Джеймс, гольфіст Тайгер Вудс, тенісистка Наомі Осака та футболістка Алекс Морган. Утім, на обкладинку видання потрапив саме форвард Ліверпуля.

"Мо – кумир єгиптян, фанів Ліверпуля та мусульман усього світу, але він залишається скромною, вдумливою і веселою людиною, яка сприймає все це не дуже серйозно", – написав про вінгера журналіст Джон Олівер.

Поточний сезон поки складається для Салаха дуже вдало, зокрема, його гра дозволяє Ліверпулю продовжувати боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ і кубок Ліги чемпіонів.

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