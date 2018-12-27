Салах уникнув дискваліфікації і зіграє проти Манчестер Сіті – його підозрювали у симуляції в матчі з Ньюкаслом

Футбольна асоціація Англії винесла вердикт стосовно пенальті, призначеного у матчі 19 туру АПЛ Ліверпуль – Ньюкасл.

Футбольна асоціація Англії вирішила не карати Салаха за епізод в матчі 19-го туру АПЛ проти Ньюкасла.

Ліверпуль – Ньюкасл – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Салах впав на газон у штрафному майданчику, коли захисник Пол Дамметт схопив його за руку. Суддя призначив пенальті, який єгиптянин успішно реалізував.

Колишній арбітр Марк Халсі зазначив, що дії Салаха варто розцінювати як обман арбітра – за це Умар Ньяссе і Мануель Лансіні в минулому сезоні отримали дискваліфікацію на два матчі.

Проте у FA вирішили, що контакт між гравцями в епізоді з Салахом все ж був. Таким чином, 26-річний футболіст допоможе мерсисайдцям у матчах проти Арсенала та Манчестер Сіті.

"Я знав, що не маю шансів виграти "Золотий м'яч": Мессі – про запрошення Роналду, повернення Неймара, VAR та Гвардіолу