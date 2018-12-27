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Салах уникнув дискваліфікації і зіграє проти Манчестер Сіті – його підозрювали у симуляції в матчі з Ньюкаслом

14:35 419 Читать на русском
Салах уникнув дискваліфікації і зіграє проти Манчестер Сіті – його підозрювали у симуляції в матчі з Ньюкаслом
Салах забиває пенальті / Фото: ФК Ліверпуль

Футбольна асоціація Англії винесла вердикт стосовно пенальті, призначеного у матчі 19 туру АПЛ Ліверпуль – Ньюкасл.

Футбольна асоціація Англії вирішила не карати Салаха за епізод в матчі 19-го туру АПЛ проти Ньюкасла.

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Салах впав на газон у штрафному майданчику, коли захисник Пол Дамметт схопив його за руку. Суддя призначив пенальті, який єгиптянин успішно реалізував.

Колишній арбітр Марк Халсі зазначив, що дії Салаха варто розцінювати як обман арбітра – за це Умар Ньяссе і Мануель Лансіні в минулому сезоні отримали дискваліфікацію на два матчі.

Проте у FA вирішили, що контакт між гравцями в епізоді з Салахом все ж був. Таким чином, 26-річний футболіст допоможе мерсисайдцям у матчах проти Арсенала та Манчестер Сіті.

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Англія19 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Ньюкасл: Середа 26 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Ньюкасл
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Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Ньюкасл Ліверпуль - Арсенал Манчестер Сіті - Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
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