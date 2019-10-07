Салах травмувався і може пропустити матч проти Манчестер Юнайтед

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах отримав пошкодження в матчі 8-го туру АПЛ проти Лестера, в якому "червоні" здобули важку перемогу (2:1).

У єгиптянина діагностовано пошкодження гомілкостопа, повідомляє The Sun з посиланням на британського журналіста Джеймса Пірса.

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Зазначається, що Салах не зіграє в найближчому матчі збірної Єгипту проти Ботсвани, а пройде курс лікування. Також під сумнівом його участь у матчі 9-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, який пройде 20-го жовтня на Олд Траффорд.

Нагадаємо, 27-річний Салах в нинішньому сезоні АПЛ забив 4 голи, а його команда впевнено лідирує у турнірній таблиці, набравши 24 очки у 8 матчах.

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