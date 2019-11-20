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Салах та Робертсон пропустять матч проти Крістал Пелас

22:21 101 Читать на русском
Салах та Робертсон пропустять матч проти Крістал Пелас
Робертсон та Салах / The Mirror

Гравці Ліверпуля Мохамед Салах та Ендрю Робертсон не допоможуть мерсисайдцям у наступній грі АПЛ.

 

Мохамед Салах та Ендрю Робертсон не встигли відновитись після пошкоджень під час міжнародної перерви, повідомляє Sky Sports.

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Зазначається, що Матіп також пропустить наступний матч через проблеми із коліном. Однак є і позитивні новини: до тренувань повернулись Хендерсон та Шакірі.

Нагадаємо, матч Крістал Пелас – Ліверпуль відбудеться 23 листопада, початок гри о 17:00.

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Англія Джо Гомес Джо Гомес Крістал Пелас - Ліверпуль Джердан Шакірі Джердан Шакірі Мохамед Салах Мохамед Салах Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон Ліверпуль Ліверпуль Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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