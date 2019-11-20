Салах та Робертсон пропустять матч проти Крістал Пелас

Гравці Ліверпуля Мохамед Салах та Ендрю Робертсон не допоможуть мерсисайдцям у наступній грі АПЛ.

Мохамед Салах та Ендрю Робертсон не встигли відновитись після пошкоджень під час міжнародної перерви, повідомляє Sky Sports.

За Циганковим стежать чотири топ-клуби, серед яких Ліверпуль, – ЗМІ

Зазначається, що Матіп також пропустить наступний матч через проблеми із коліном. Однак є і позитивні новини: до тренувань повернулись Хендерсон та Шакірі.

Нагадаємо, матч Крістал Пелас – Ліверпуль відбудеться 23 листопада, початок гри о 17:00.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує