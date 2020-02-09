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Салах та Хендерсон стали батьками через 9 місяців після камбеку з Барселоною у Лізі чемпіонів

10:16 715 Читать на русском
Салах та Хендерсон стали батьками через 9 місяців після камбеку з Барселоною у Лізі чемпіонів
Джордан Хендерсон та Мохамед Салах / Getty Images

Здається, зірки Ліверпуля добряче відсвяткували феєричну перемогу над Барселоною у Лізі чемпіонів зі своїми дружинами.

Футболісти Ліверпуля – Мохамед Салах та Джордан Хендерсон – вчора, 8 лютого, стали батьками, повідомляє видання Give Me Sport. У єгипетського форварда народилася друга дочка, а у півзахисника з'явився син.

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Цікаво, що сталось це рівно через дев’ять місяців після легендарного переможного півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2018/19 проти каталонської Барселони. Нагадаємо, у першому матчі мерсисайдці поступились з розгромним рахунком 0:3, однак у матчі-відповіді здійснили неймовірний камбек, забивши чотири сухих голи. Ця зустріч відбулась 7 травня 2019 року.

У поточному сезоні Ліги чемпіонів Ліверпуль в 1/8 фіналу зустрінеться з мадридським Атлетіко, а Барселона поміряється силами з Наполі.

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Теги
Англія Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона
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