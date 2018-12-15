Салах став найкращим африканським гравцем 2018 року за версією ВВС

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах був визнаний найкращим гравцем з Африки 2018 року за версією авторитетного британського холдингу ВВС.

Британський холдинг British Broadcast Corporation визнав Мохамеда Салаха найкращим африканським футболістом 2018 року.

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Єгиптянин зумів виграти "золотий бутс" АПЛ, при цьому побивши рекорд результативності протягом 1 сезону (Мохамед забив 32 голи, тоді як найвищим показником до цього був 31), а також разом з Ліверпулем дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де отримав травму, а його команда поступилась мадридському Реалу на НСК Олімпійський.

Темною плямою став чемпіонат світу-2018, де збірна Єгипту програла в усіх 3 матчах групового етапу. У квартеті були збірні Уругваю, Росії та Саудівської Аравії.

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