Головною ціллю каталонського гранда став форвард Ліверпуля Мохамед Салах, інформує Express.

Мессі відіграв тайм у спарингу Барселони – голами відзначились інші опальні зірки каталонців

Раніше Барселоні приписували інтерес до іншої зірки "червоних" – Садьйо Мане. Втім, саме єгиптянин є пріоритетним новачком для Кумана у нинішнє вікно. Масла у вогонь додав легенда Аякса Сьяк Сварт, який є давнім товаришем наставника "блаугранас". "Я знаю, що Куман хоче його, і я знаю, що Салах хотів би піти з Ліверпуля", – запевнив Сварт у коментарі Voetbalzone, однак джерела свого інсайду розкривати не захотів.

Додамо, що нападник Ліверпуля розкішно стартував у новому сезоні АПЛ, забивши три м'ячі Лідсу (4:3). Контракт Салаха з "червоними" чинний до літа 2023-го, ціна за Transfermarkt – 120 млн євро.

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