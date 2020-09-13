Салах став головною ціллю Барселони – друг Кумана дав сенсаційний інсайд щодо зірки Ліверпуля
Новий головний тренер Барселони Рональд Куман має неабиякі плани щодо підсилення команди.
Головною ціллю каталонського гранда став форвард Ліверпуля Мохамед Салах, інформує Express.
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Раніше Барселоні приписували інтерес до іншої зірки "червоних" – Садьйо Мане. Втім, саме єгиптянин є пріоритетним новачком для Кумана у нинішнє вікно. Масла у вогонь додав легенда Аякса Сьяк Сварт, який є давнім товаришем наставника "блаугранас". "Я знаю, що Куман хоче його, і я знаю, що Салах хотів би піти з Ліверпуля", – запевнив Сварт у коментарі Voetbalzone, однак джерела свого інсайду розкривати не захотів.
Додамо, що нападник Ліверпуля розкішно стартував у новому сезоні АПЛ, забивши три м'ячі Лідсу (4:3). Контракт Салаха з "червоними" чинний до літа 2023-го, ціна за Transfermarkt – 120 млн євро.
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