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Салах: Спочатку в АПЛ було важко, виникало багато інцидентів

18:15 144 Читать на русском
Салах: Спочатку в АПЛ було важко, виникало багато інцидентів
Мохамед Салах / Фото: Sky Sports

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував свої успіхи в англійському чемпіонаті.

"Перші кілька тижнів були важкими, було кілька інцидентів, коли я виїжджав на тротуар. Але з часом все налагодилося.

Якій індивідуальній нагороді за підсумками сезону я радий найбільше? Безумовно, "Золотий бутсі" АПЛ. Я старанно працював і хотів забивати в кожному матчі.

До того ж мені довелося боротися з такими видатними гравцями, як Серхіо Агуеро і Харрі Кейн", – цитує Салаха Goal.com.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Мохамед Салах став найкращим гравцем та бомбардиром АПЛ.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Мохамед Салах Мохамед Салах
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