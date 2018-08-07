Салах: Спочатку в АПЛ було важко, виникало багато інцидентів

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував свої успіхи в англійському чемпіонаті.

"Перші кілька тижнів були важкими, було кілька інцидентів, коли я виїжджав на тротуар. Але з часом все налагодилося.

Якій індивідуальній нагороді за підсумками сезону я радий найбільше? Безумовно, "Золотий бутсі" АПЛ. Я старанно працював і хотів забивати в кожному матчі.

До того ж мені довелося боротися з такими видатними гравцями, як Серхіо Агуеро і Харрі Кейн", – цитує Салаха Goal.com.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Мохамед Салах став найкращим гравцем та бомбардиром АПЛ.

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