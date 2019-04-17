Салах шокував керівництво Ліверпуля бажанням покинути команду через Клоппа

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах може покинути Мерсисайд вже влітку.
Єгипетський нападник заявив про бажання покинути Ліверпуль через конфлікт з головним тренером "червоних" Юргеном Клоппом, стверджує AS.
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Повідомляється, що Салах попросив продати його по завершенні поточного сезону і пригрозив подати "запит на трансфер", якщо керівництво мерсисайдців не погодиться цього зробити.
Очікується, що Ліверпуль продасть Мохамеда, якщо той до літа не вирішить залишитися на Енфілді.
Контракт форварда з Ліверпулем діє до червня 2023 року. У поточному сезоні Салах зіграв 45 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи та віддав 10 асистів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 150 млн євро.
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