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Салах шокував керівництво Ліверпуля бажанням покинути команду через Клоппа

18:48 1932 Читать на русском
Салах шокував керівництво Ліверпуля бажанням покинути команду через Клоппа
Мохамед Салах / ФК Ліверпуль

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах може покинути Мерсисайд вже влітку.

Єгипетський нападник заявив про бажання покинути Ліверпуль через конфлікт з головним тренером "червоних" Юргеном Клоппом, стверджує AS.

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Повідомляється, що Салах попросив продати його по завершенні поточного сезону і пригрозив подати "запит на трансфер", якщо керівництво мерсисайдців не погодиться цього зробити.

Очікується, що Ліверпуль продасть Мохамеда, якщо той до літа не вирішить залишитися на Енфілді.

Контракт форварда з Ліверпулем діє до червня 2023 року. У поточному сезоні Салах зіграв 45 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи та віддав 10 асистів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 150 млн євро.

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