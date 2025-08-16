Лідер Ліверпуля Мохамед Салах не зміг стримати емоцій після гри з Борнмутом.

Ліверпуль розпочав новий сезон АПЛ емоційною перемогою над Борнмутом (4:2).

Ліверпуль вигриз вольову перемогу над Борнмутом у матчі-відкритті АПЛ – новачок мерсисайдців оформив гол+пас

Після фінального свистка на Енфілді фанати "червоних" виконали пісню на честь Діогу Жоти, який загинув у липні в автокатастрофі в Іспанії разом із братом Андре Сілвою.

Мохамед Салах, автор четвертого гола у ворота Борнмута, приєднався до трибун у виконанні чантy і не зміг стримати сліз. Відповідне відео виклав офіційний акаунт АПЛ в мережі Х. Жоту вболівальники вшанували ще перед матчем – на трибунах з’явилися мозаїки з написами "DJ20" та "AS30".

Перемогу чемпіонам Англії принесли голи Уго Екітіке, Коді Гакпо, Федеріко К’єзи та самого Салаха. Борнмут відповів дублем Антуана Семеньо, однак цього не вистачило, щоб зіпсувати вечір пам’яті португальця.

Mohamed Salah was the last player to leave the pitch, joining in with a tearful rendition of Diogo Jota's chant in front of the Kop ️ pic.twitter.com/c5Vj4Rfr8C — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

