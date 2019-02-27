Салах: Радий бити рекорди, але головне – виграти АПЛ

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував свою гру та амбіції Ліверпуля.

"Рекорди є фантастичною річчю для мене, але перемога в АПЛ є більш пріоритетною метою. Чудово забити 50-й, 51-й та 52-й голи! Я завжди ставлю собі мету забивати якомога більше м'ячів і краще грати.

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Це дуже великий тиждень. 3 гри за 8 днів, і якщо ми впораємось з ними і залишимось на чолі таблиці, це буде чудово для нас.

Після цього залишиться лише 9 поєдинків, і треба буде до них відновитись, а також потрібен час подумати про них", – цитує Салаха Sky Sports.

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