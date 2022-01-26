Салах проти Аллє на Кубку Африки: відеотрансляція матчу Кот-д'Івуар – Єгипет
17:50 - Читать на русском
У центральному матчі 1/8 фіналу КАН івуарійці зустрічаються з єгиптянами. Пряму трансляцію гри можна дивитися безпосередньо в цій новині.
Матч Кот-д'Івуар – Єгипет стартує о 18:00 за Києвом. Єгиптян виводить на матч Мо Салах, а за івуарійців грають Аллє, Кассьє, Пепе, Ор'є та Байлі.
Кот-д'Івуар виграв непросту групу з Алжиром, Сьєрра-Леоне та Екваторіальною Гвінеєю, а Єгипет взяв друге місце у квартеті, поступившись Нігерії.
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