Салах прокоментував свій шедевральний гол у ворота Челсі

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розповів, як забив свій гол у ворота Челсі.

"Я не думав, я просто відчув! Зазвичай я б'ю внутрішньою стороною стопи, але цього разу пробив на силу, тому що до воріт було надто далеко. Мені трохи пощастило, що м'яч попрямував в сітку саме таким чином", – цитує Салаха офіційний сайт Ліверпуля.

Ліверпуль – Челсі: тріумф у ювілейному матчі Клоппа, Аліссон виграв дуель найдорожчих голкіперів світу, Салах повернувся

Нагадаємо, на 53-й хвилині матчі проти Челсі єгиптянин на правому фланзі прийняв діагональний пас від Вірджила ван Дейка, прокинув м'яч вперед і за неймовірною траєкторією відправив у дальній кут воріт Кепи.

Ліверпуль – Челсі: Салах фантастичним голом шокував лондонців на Енфілді

Цим голом Салах встановив підсумковий рахунок у поєдинку 34 туру чемпіонату Англії Ліверпуль – Челсі – 2:0.