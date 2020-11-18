Салах повторно здав позитивний тест на коронавірус і пропустить матч з Лестером – у гравця Арсенала така ж проблема
22:40 - Читать на русском
Збірна Єгипту створила чимало клопоту для грандів англійської Прем'єр-ліги.
Головна зірка "фараонів" Мохамед Салах повторно здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт ЕFA.
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Нападник втратив останню надію допомогти Ліверпулю у топ-матчі АПЛ проти Лестера (22 листопада). Така ж ситуація у Мохамеда Елнені. Хавбек Арсенала інфікований і пропустить поєдинок з Лідсом.
Додамо, що збірна Єгипту виграла обидва свої листопадові матчі і вирвалася на першу сходинку групи відбору на КАН.
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