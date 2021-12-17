Салах повторив рекорд Варді, Александер-Арнольд забив шедевр – відеоогляд матчу Ліверпуль – Ньюкасл – 3:1
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Ньюкасл в рамках 17-го туру АПЛ зазнав поразки від Ліверпуля. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
21’ Діогу Жота
25’ Мохамед Салах
21’ Діогу Жота
25’ Мохамед Салах
"Сороки" відкрили рахунок вже на сьомій хвилині, але мерсисайдці відігралися і вийшли вперед ще до перерви. Мохамед Салах знову забив і повторив рекорд Джеймі Варді. Тепер в історії АПЛ є два гравці, які забивали чи асистували протягом 15-ти матчів поспіль.
Ліверпуль у непростому матчі переміг Ньюкасл
Наприкінці матчу Александер-Арнольд шедевральним ударом встановив остаточний рахунок (3:1). Завдяки перемозі Ліверпуль не пустив Манчестер Сіті у відрив на вершині АПЛ, відстаючи лише на одне очко. Ньюкасл залишився на дні таблиці.
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