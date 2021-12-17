Ньюкасл в рамках 17-го туру АПЛ зазнав поразки від Ліверпуля. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Сороки" відкрили рахунок вже на сьомій хвилині, але мерсисайдці відігралися і вийшли вперед ще до перерви. Мохамед Салах знову забив і повторив рекорд Джеймі Варді. Тепер в історії АПЛ є два гравці, які забивали чи асистували протягом 15-ти матчів поспіль.

Ліверпуль у непростому матчі переміг Ньюкасл

Наприкінці матчу Александер-Арнольд шедевральним ударом встановив остаточний рахунок (3:1). Завдяки перемозі Ліверпуль не пустив Манчестер Сіті у відрив на вершині АПЛ, відстаючи лише на одне очко. Ньюкасл залишився на дні таблиці.