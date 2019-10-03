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Салах повторив історичне досягнення серед африканських нападників у Лізі чемпіонів

15:35 615 Читать на русском
Салах повторив історичне досягнення серед африканських нападників у Лізі чемпіонів
Мохамед Салах / ФК Ліверпуль

Форвард збірної Єгипту Мохамед Салах став третім африканцем в історії, який забив 20 голів у Лізі чемпіонів.

9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хі Чхан 39’
Такумі Мінаміно 56’
Ерлінг Холанд 61’
9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хі Чхан
56’ Такумі Мінаміно
61’ Ерлінг Холанд
69’ Мохамед Салах

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга оформив дубль, чим допоміг своїй команді перемогти з рахунком 4:3.

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Для єгиптянина ці голи стали 19-м і 20-м у Лізі чемпіонів. Салах став лише третім африканським футболістом в історії найпрестижнішого клубного турніру Європи, кому підкорилася планка у 20 забитих м'ячів. Крім нього це вдавалося лише камерунцю Самюелю Ето'О (30 голів) і івуарійцю Дідьє Дрогба (44 голи).

17 зі своїх 20 голів в ЛЧ Салах забив у складі Ліверпуля, ще два у складі Базеля і один – у складі Роми.

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Мохамед Салах Мохамед Салах Ліга чемпіонів Ліверпуль - Зальцбург Ліверпуль Ліверпуль Зальцбург Зальцбург
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