Салах повторив історичне досягнення серед африканських нападників у Лізі чемпіонів

Форвард збірної Єгипту Мохамед Салах став третім африканцем в історії, який забив 20 голів у Лізі чемпіонів.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга оформив дубль, чим допоміг своїй команді перемогти з рахунком 4:3.

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Для єгиптянина ці голи стали 19-м і 20-м у Лізі чемпіонів. Салах став лише третім африканським футболістом в історії найпрестижнішого клубного турніру Європи, кому підкорилася планка у 20 забитих м'ячів. Крім нього це вдавалося лише камерунцю Самюелю Ето'О (30 голів) і івуарійцю Дідьє Дрогба (44 голи).

17 зі своїх 20 голів в ЛЧ Салах забив у складі Ліверпуля, ще два у складі Базеля і один – у складі Роми.

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