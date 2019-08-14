Салах поставив під сумнів щирість слів Гвардіоли про важливість перемоги в АПЛ

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах вважає, що заяви наставника Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли про те, що він вважатиме за краще виграти АПЛ, ніж ЛЧ – брехня.

"Якщо чесно, я не знав, що він це говорив. Але я думаю, що якщо у нього буде вибір, то він вибере Лігу Чемпіонів. Я не стверджую цього, тільки припускаю. Ліга чемпіонів – найважливіший турнір у футболі, кожен хоче його виграти.

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Кожен тренер, гравець хоче її виграти. Звичайно, Прем'єр-ліга важлива, але Ліга чемпіонів – найважливіше змагання", – цитує Салаха ВВС.

До слова, Гвардіола раніше неодноразово заявляв, що перемога в чемпіонаті Англії є більш вагомою, ніж кубок Ліги чемпіонів, аргументуючи це тим, що в першому турнірі проводиться набагато більше матчів.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Манчестер Сіті виграв чемпіонат Англії, випередивши Ліверпуль, який також до останнього боровся за титул. Натомість "червоні" здобули кубок Ліги чемпіонів.