Вже сьогодні стартує черговий тур англійської Прем'єр-ліги. Пропонуємо вам підсумки другого змагального тижня у фентезі-лізі.

У новому епізоді подкасту про Fantasy АПЛ на "Футбол 24" журналісти обговорили успіхи своїх команд у другому турі Прем’єр-ліги.

Головними героями для обох стали Мбемо та Еступіньян. Салах, попри нереалізований пенальті, виграв битву капітанів у Холанда, а лідери Манчестер Юнайтед знову розчарували. Також у призовій лізі "Футбол 24" з’явився новий "зірковий" лідер. Про це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Мудрика "підсидів" несподіваний конкурент, а Артета здивував усіх – фентезі АПЛ із "Футбол 24"