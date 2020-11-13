Салах підхопив COVID-19 – Ліверпуль продовжує втрачати гравців
17:48 - Читать на русском
Наставник Ліверпуля Юрген Клопп може зіткнутись з кадровою кризою.
Форвард мерсисайдців Мохамед Салах здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє федерація футболу Єгипту у Twitter.
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28-річний гравець почувається добре. Інші футболісти збірної Єгипту отримали негативні результати тестування. Нагадаємо, Ліверпуль раніше втратив низку ключових гравців. Наступний матч чинний чемпіон Англії проведе 21 листопада проти Лестера.
У нинішньому сезоні АПЛ Салах провів 8 матчів, в яких відзначився 8-ма голами.
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