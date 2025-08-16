Ліверпуль у видовищному поєдинку переграв Борнмут з рахунком 4:2 в стартовому матчі 1-го тура АПЛ, а гол Салаха став четвертим для команди.

Ліверпуль вигриз вольову перемогу над Борнмутом у матчі-відкритті АПЛ – новачок мерсисайдців оформив гол+пас

Як повідомляє GOAL, завдяки цьому результату 33-річний нападник став першим футболістом в історії Прем'єр-ліги, який досяг позначки у 10 голів у матчах-відкриттях сезону.

Раніше рекордним показником було 8 м'ячів – стільки встигли забити Джеймі Варді, Вейн Руні, Алан Ширер та Френк Лемпард. Тепер Салах одноосібно відірвався від цієї компанії.

Окрім цього, гол у ворота Борнмута став для форварда вже 187-м у Прем'єр-лізі. За цим показником він зрівнявся з Енді Коулом і розділяє з ним четверте місце в історичному списку найкращих бомбардирів турніру.

