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Салах отримає виклик у збірну Єгипту на Олімпійські ігри в Токіо

16:47 237 Читать на русском
Салах отримає виклик у збірну Єгипту на Олімпійські ігри в Токіо
Мохамед Салах / фото із соцмереж

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах поїде зі збірною Єгипту в Токіо на ОІ-2020.

Про рішення викликати нападника повідомив головний тренер олімпійської збірної Єгипту Шавки Гаріб. Салах ще раніше заявляв, що готовий допомогти національній команді своєї країни в Токіо.

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"Ми викличемо трьох гравців основної збірної. Поки затвердили тільки кандидатуру Салаха – просто тому, що він один з трьох найкращих гравців у світі", – наводить слова Гаріба Goal.

Відзначимо, Єгипет отримав місце на Олімпійських іграх завдяки виходу збірної у фінал молодіжного Кубка африканських націй.

Додамо, що Олімпіада-2020 пройде наступного літа в Токіо з 24 липня по 9 червня. Таким чином, Салах не зможе пройти повноцінну підготовку до нового сезону з Ліверуплем.

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Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Єгипет Єгипет Англія
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