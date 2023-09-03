Форвард Ліверпуля Мохамед Салах ще не знає, чи залишиться в АПЛ на фоні грошовитої пропозиції з Саудівської Аравії.

Салаха викликали у збірну Єгипту на вересневі матчі, однак тамтешня федерація дозволила зірці залишитися у Великобританії, повідомляє The Sun. Мохамед хоче бути готовим до будь-яких варіантів у переговорах між Ліверпулем і Аль-Іттіхадом.

Ліверпуль відхилив захмарну пропозицію з Саудівської Аравії за Салаха

Клуб з Саудівської Аравії запропонував 100 млн фунтів за Салаха та ще 50 млн бонусами. Ліверпуль категорично відмовляється продавати лідера команди, але божевільні гроші з Близького Сходу все ж можуть переконати "червоних".

Салах пропустить матч збірної з Етіопією в рамках кваліфікації на Кубок Африки. Він полетить у Єгипет вже на товариську зустріч 12 вересня з Тунісом. Трансферне вікно в Саудівській Аравії закривається 7 вересня.

Салах рік тому продовжив свою угоду з Ліверпулем. Його контракт чинний до 2025 року. За мерсисайдців 31-річний вінгер зіграв у 308 матчах, в яких забив 187 голів та віддав 81 асист. Разом з Ліверпулем він здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.

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