"Наскільки я знаю, останній тест Салаха був негативним. Завтра у нас тестування від УЄФА, і я впевнений, що воно буде таким же. Сподіваюся, що Салах зможе тренуватися з нами вже у понеділок, але нас чекає ще два тестування в найближчі два дні", – цитує Клоппа Sky Sports.

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Нагадаємо, єгиптянин здав позитивний тест на коронавірус ще 13 листопада, перебуваючи у розташуванні своєї національної збірної. Салах пропустив матч проти Лестера та ризикував залишитися поза грою довше через карантинні обмеження в Англії.

Додамо, що матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Аталанта відбудеться в середу, 25 листопада. Стартовий свисток на Енфілді пролунає о 22:00. Матч у Бергамо завершився нищівною перемогою мерсисайдців із рахунком 5:0, а Салах відзначився голом та асистом.

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