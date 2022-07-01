Мохамед Салах отримав гідну фінансову винагороду за свої успішні виступи у склладі Ліверпуля.

За новим контрактом єгиптянин буде отримувати понад 350 тисяч фунтів на тиждень, тобто 18,5 млн на рік, повідомляє The Telegraph.

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Це найбільша зарплата в історії Ліверпуля. Салах "спрогресував" майже удвічі, адже за минулою угодою отримував 200 тисяч фунтів на тиждень. Мохамеда випереджав Вірджил ван Дейк (220 тисяч фунтів), але тепер нідерландець залишається далеко позаду.

Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року – 254 матчі, 156 голів та 63 асисти. З мерсисайдцями форвард вигравав чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Кубок ліги, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

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