Салах офіційно продовжив контракт з Ліверпулем – він нарешті отримав усе, про що просив
Мохамед Салах підписав нову угоду з Ліверпулем і залишиться на Енфілді ще на 2 сезони.
Ліверпуль офіційно оголосив про продовження контракту з Мохамедом Салахом на 2 роки. Гравець підписав угоду до літа 2027-го. Про це мерсисайдці повідомили на своєму офіційному сайті.
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"Це чудово, я провів тут свої найкращі роки. Я грав тут вісім сезонів, сподіваюся, проведу всі 10 років. Я підписав контракт, тому що вірю, що ми можемо виграти багато великих трофеїв разом", – заявив Салах.
Нагадаємо, що в поточному сезоні на рахунку єгиптянина 45 матчів за Ліверпуль, 32 голи та 22 асисти в усіх турнірах.
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