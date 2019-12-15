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Салах обійшов Суареса в списку найкращих бомбардирів Ліверпуля усіх часів

00:10 163 Читать на русском
Салах обійшов Суареса в списку найкращих бомбардирів Ліверпуля усіх часів
Салах проти Уотфорда / офіційний сайт АПЛ

Оформлений у матчі 17-го туру АПЛ проти Уотфорда (2:0) дубль став особливим для вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.

38’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах
 
38’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах

Єгиптянин піднявся на 9-те місце в списку найкращих бомбардирів мерсисайдців, повідомляє Squawka.

Ефектний дубль Салаха у відеоогляді матчу Ліверпуль – Уотфорд – 2:0

В активі Салаха тепер 84 м'ячі у футболці Ліверпуля. Він обійшов за цим показником Луїса Суареса (82) та 2-разового володаря "Золотого м'яча" Кевіна Кігана (84 голи, але за більшу кількість матчів). Тепер попереду одного з лідерів "червоних" лише Джон Тошак, Джон Барнс, Роджер Хант, Кенні Далгліш, Майкл Оуен, Роббі Фаулер, Стівен Джеррард і Іан Раш.

Мохамед Салах виступає за Ліверпуль із літа 2017 року. Його трансфер із італійської Роми коштував англійському гранду 42 млн євро.

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Теги
Англія Луїс Суарес Луїс Суарес Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Уотфорд
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