Салах обійшов Суареса в списку найкращих бомбардирів Ліверпуля усіх часів

Оформлений у матчі 17-го туру АПЛ проти Уотфорда (2:0) дубль став особливим для вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Єгиптянин піднявся на 9-те місце в списку найкращих бомбардирів мерсисайдців, повідомляє Squawka.

Ефектний дубль Салаха у відеоогляді матчу Ліверпуль – Уотфорд – 2:0

В активі Салаха тепер 84 м'ячі у футболці Ліверпуля. Він обійшов за цим показником Луїса Суареса (82) та 2-разового володаря "Золотого м'яча" Кевіна Кігана (84 голи, але за більшу кількість матчів). Тепер попереду одного з лідерів "червоних" лише Джон Тошак, Джон Барнс, Роджер Хант, Кенні Далгліш, Майкл Оуен, Роббі Фаулер, Стівен Джеррард і Іан Раш.

Мохамед Салах виступає за Ліверпуль із літа 2017 року. Його трансфер із італійської Роми коштував англійському гранду 42 млн євро.

Luis Suárez Mohamed Salah

133 games 126 games

82 goals 84 goals

30 assists 30 assists pic.twitter.com/ExHoClqnyK — Squawka Football (@Squawka) December 14, 2019

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