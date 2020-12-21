"Я знаю, що Салах не щасливий в Ліверпулі. Він розповів мені причини, через які він нещасний, але це секрет. Я не можу говорити про це публічно.

"Ви постійно намагаєтеся створити заголовки": Клопп – про роботу суддів і невдоволення Салаха після заміни

Одна з речей, що розлютила Салаха, полягала в тому, що він не був капітаном в матчі з Мітьюлландом у Лізі чемпіонів.

На мій погляд, Ліверпуль розглядає можливість продажу Салаха з економічними цілями. Я не маю ніякого впливу на рішення Салаха, він мій друг і брат, і він досить розумний, щоб знати, що для нього найкраще", – цитує Абутріку Goal.

До слова, Мохамед Салах перебрався в Ліверпуль з Роми влітку 2017-го. Загалом за мерсисайдів єгиптянин провів 173 поєдинки, забив 110 м'ячів та віддав 45 асистів.

Арсенал програв Евертону і продовжив чорну серію, Ман Сіті здолав Саутгемптон, Ліверпуль забив 7 голів Крістал Пелас