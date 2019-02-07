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Салах не буде викликаний на найближчий збір національної команди Єгипту

17:12 12 Читать на русском
Салах не буде викликаний на найближчий збір національної команди Єгипту
Мохамед Салах / Фото AFP

Єгипетський форвард Ліверпуля Мохамед Салах не братиме участі в найближчих матчах кваліфікації Кубка африканських націй.

Єгипетська футбольна федерація прийняла рішення не викликати свого зіркового форварда Мохамеда Салаха на березневий збір команди, повідомляє Liverpool Echo.

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На єгипетську національну команду очікують 2 поєдинки Кубка африканських націй з командами Нігерії та Нігеру, але ці зустрічі не матимуть турнірного значення, позаяк збірна Салаха вже забезпечила собі вихід у фінальну частину турніру.

Таким чином, Мохамед зможе сконцентруватись над виступами за Ліверпуль, який веде боротьбу з Манчестер Сіті за чемпіонство АПЛ.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Єгипет Єгипет Англія Кубок африканських націй
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