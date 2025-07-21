"Спаллетті – найкращий тренер у моєму житті. Я дуже виріс під його керівництвом – не тільки тактично, але і ментально. Він дав мені можливість продемонструвати свій талант і стати кращим як гравець", – цитує Салаха France Football.

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"Я також вважаю себе найкращим африканським футболістом усіх часів", – додав Мо.

Під керівництвом Лучано Спаллетті Мохамед Салах провів за Рому 62 матчі. У цих зустрічах єгиптянин забив 28 голів і віддав 20 гольових передач. Мохамед розкрився під керівництвом Юргена Клоппа, хоча встиг також пограти при Жозе Моурінью.

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