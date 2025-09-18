Салах відзначився забитим м'ячем та результативною передачею у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (3:2). Єгиптянин забив свій 48-й гол у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Дубль Льоренте і гол ван Дейка на 90+2-й хвилині у відеоогляді матчу Ліверпуль – Атлетіко – 3:2

33-річний нападник вийшов на 11-те місце у списку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів. За цим показником він зрівнявся з Андрієм Шевченком та Златаном Ібрагімовічем, які також забили по 48 голів.

На 10-му місці списку розмістився нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд, у якого 49 забитих м'ячів. На 9-му рядку перебуває легендарний нападник Тьєрі Анрі, в його доробку 50 голів у Лізі чемпіонів. Рекордсменом турніру є Кріштіану Роналду, у португальця є 140 забитих м'ячів.

