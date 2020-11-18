"Салах зробив помилку, прийшовши на весілля до брата за кілька днів до матчу збірної Єгипту. Він наплював на безпеку, і в підсумку заразився.

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Перед вирішальною грою команда втратила такого важливого гравця. Він не повинен був бути на цьому весіллі, де гуляли 800 чоловік, половина яких обіймала і цілувала Мохамеда. Критики заслуговують і ті, хто мовчав в оточенні Салаха про це", – цитує Мідо The Sun..

Нагадаємо, у Мохамеда діагностували коронавірус у таборі збірної Єгипту. 28-річний гравець почувається добре.

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