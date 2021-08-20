Клуб планує серйозно підвищити зарплатню єгипетського форварда за новим контрактом, інформує The Athletic.

Манчестер Юнайтед запропонував Погба найбільшу зарплатню в АПЛ – рекордна сума не звабила чемпіона світу

Чинна угода Салаха розрахована до літа 2023-го. Наразі зірка Ліверпуля отримує 200 тисяч фунтів на тиждень, поступаючись Вірджилу ван Дейку (220 тисяч). "Червоні" запропонують своєму бомбардиру довший контракт з найбільшою зарплатою за всю історію клубу.

Нагадаємо, Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. Нападник провів за мерсисайдців 204 матчі, в яких відзначився 126 голами.

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