Салах, Мане та ще троє гравців претендують на звання найкращого футболіста Африки у 2018 році за версією ВВС

За нагороду найкращого футболіста Африки позмагаються 5 гравців.

ВВС визначило список претендентів, які позмагаються за нагороду найкращому гравцю з африканського континенту. Усі футболісти представляють європейські чемпіонати.

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Серед номінантів гравці Ліверпуля: єгиптянин Мохамед Салах та сенегалець Садіо Мане. Також проголосувати можна за гравця Атлетіко з Гани Томаса Партея, футболіста Наполі та збірної Сенегалу Каліду Кулібалі та за марокканця, який виступає за Ювентус, Мехді Бенатія.

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Віддати свій голос за номінантів можна на сайті ВВС до 2 грудня. Найкращий гравець року у Африці буде оголошений 14 грудня.