Салах, Мане і Обамеянг – претенденти на гравця року в Африці

Незабаром стане відомий найкращий африканський гравець за підсумками 2018 року.

Конфедерація африканського футболу (CAF) назвала трійку претендентів на звання кращого гравця року на континенті.

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Фіналістами голосування стали габонcкій нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг, а також два форварди Ліверпуля – єгиптянин Мохамед Салах і сенегалець Садьйо Мане.

У минулому році трійка виглядала так само, а найкращим гравцем Африки був визнаний Салах, другим став Мане, третім – Обамеянг.

Обамеянг потрапив до трійки претендентів вп'яте поспіль, повторивши рекорд івуарійця Яя Туре. Для Мане це третя поспіль номінація, для Салаха – друга.

Вручення призу відбудеться 8 січня о сенегальському Дакарі. Рекордсменами за кількістю перемог є камерунець Самюель Ето'О та Яя Туре (обидва – по 4 рази).

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