Перед підписанням контракту з Ліверпулем, Мохамед Салах відмовився від божевільних пропозицій клубів з Саудівської Аравії, які пропонували гравцю щонайменше 500 мільйонів євро на рік.

Салах офіційно продовжив контракт з Ліверпулем – він нарешті отримав усе, про що просив

32-річний гравець вирішив відхилити усі інші варіанти продовження кар'єри та залишитись на Енфілді ще на 2 роки. Головною причиною стало бажання Салаха побити нові рекорди, повідомляє Джеймс Пірс із The Athletic.

Єгиптянин хоче щонайменше наздогнати Харрі Кейна, у якого 213 голів у АПЛ, а потім і зазіхнути на вічний рекорд Алана Ширера. У легенди Ньюкасла і Блекберна 260 м'ячів у чемпіонаті Англії, тоді як у Салаха наразі 184 голи. Вінгер Ліверпуля відстає на 76 точних ударів від видатного англійського нападника.

Додамо, що в поточному сезоні АПЛ Салах забив 27 голів і віддав 17 асистів за Ліверпуль у 31 матчі. Він уже став найкращим іноземним бомбардиром в англійському чемпіонаті, ділячи це звання з Серхіо Агуеро.

Ярмолюк стримав Челсі, Ліверпуль зазнав сенсаційної поразки від Фулхема, Саутгемптон оформив рекордний виліт з АПЛ