Нападник Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамед Салах не потребує ні найменшого відпочинку після континентальної першості.

Напередодні Салах зі своєю національною командою програв фінал Кубка африканських націй. Єгиптянин хоче забути поразку завдяки виступам своєму клубу.

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За інформацією The Times, Салах уже повідомив Ліверпулю, що налаштований відновити тренування з командою вже 8 лютого. Ідея полягає в тому, щоб зіграти вже у наступному матчі мерсисайдців. Команда Юргена Клоппа 10 січня прийме Лестер.

У нинішньому сезоні 29-річний єгиптянин провів за Ліверпуль 26 матчів, у яких забив 23 голи та віддав 9 результативних передач. Саме Салах очолює бомбардирські перегони в поточному розіграші АПЛ.

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