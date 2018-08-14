Салах говорив по телефону за кермом – Ліверпуль допомагає слідству

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах порушив правила дорожнього руху, говоривши по телефону за кермом.

В інтернеті з'явилось відео, на якому видно, як форвард Ліверпуля Мохамед Салах говорить по телефону, їдучи за кермом. Ліверпуль вже повідомив, що мав діалог з футболістом і буде співпрацювати з поліцією Мерсисайда.

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"Ми дали знати поліції про це відео, розуміючи всі обставини. Ми говорили з Мохамедом, і ані він, ані ми не даватимемо більше коментарів з цього приводу", – йдеться у заяві на офіційному сайті ЛІверпуля.

Поліція Мерсисайда, в свою чергу, повідомила про отримання відео та подякувала за інформацію.

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