Салах, Фірміно та ще троє гравців повернулись в розташування Ліверпуля перед матчем з Манчестер Сіті

Гравці Ліверпуля готуються до протистояння з Манчестер Сіті / Фото ФК Ліверпуль

Ключові футболісти Ліверпуля повернулись з відпустки.

Мохамед Салах, Роберто Фірміно, Аліссон, Джердан Шакірі та Набі Кейта прибули в розташування Ліверпуля після відпустки, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

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Гравці одразу розпочали тренування, щоб бути готовими до протистояння з Манчестер сіті в рамках Суперкубка Англії.

У таборі Ліверпуля відсутній лише Садьйо Мане, який приєднається до команди 5 серпня.

Нагадаємо, вже 4 серпня відбудеться матч Суперкубка Англії між тріумфатором Ліги чемпіонів та переможцем АПЛ. Початок о 17:00.

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