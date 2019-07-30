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Салах, Фірміно та ще троє гравців повернулись в розташування Ліверпуля перед матчем з Манчестер Сіті

16:52 100 Читать на русском
Салах, Фірміно та ще троє гравців повернулись в розташування Ліверпуля перед матчем з Манчестер Сіті
Гравці Ліверпуля готуються до протистояння з Манчестер Сіті / Фото ФК Ліверпуль

Ключові футболісти Ліверпуля повернулись з відпустки.

 

Мохамед Салах, Роберто Фірміно, Аліссон, Джердан Шакірі та Набі Кейта прибули в розташування Ліверпуля після відпустки, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

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Гравці одразу розпочали тренування, щоб бути готовими до протистояння з Манчестер сіті в рамках Суперкубка Англії.

У таборі Ліверпуля відсутній лише Садьйо Мане, який приєднається до команди 5 серпня.

Нагадаємо, вже 4 серпня відбудеться матч Суперкубка Англії між тріумфатором Ліги чемпіонів та переможцем АПЛ. Початок о 17:00.

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Теги
Англія Аліссон Аліссон Ліверпуль - Манчестер Сіті Джердан Шакірі Джердан Шакірі Роберто Фірміно Роберто Фірміно Мохамед Салах Мохамед Салах Набі Кейта Набі Кейта Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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