Ліверпуль – Челсі: Салах фантастичним голом шокував лондонців на Енфілді

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах подвоїв перевагу "червоних" у матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Челсі.

На 53-й хвилині єгиптянин на правому фланзі прийняв діагональний пас від Вірджила ван Дейка, прокинув м'яч вперед і за неймовірною траєкторією відправив у дальній кут воріт Кепи.

Ліверпуль переміг Челсі та знову вийшов у лідери АПЛ – Салах відзначився божевільним голом