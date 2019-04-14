toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Ліверпуль – Челсі: Салах фантастичним голом шокував лондонців на Енфілді

19:47 1866 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: Салах фантастичним голом шокував лондонців на Енфілді
Мохамед Салах / офіційний сайт АПЛ

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах подвоїв перевагу "червоних" у матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Челсі.

51’ Садьйо Мане
53’ Мохамед Салах
 
51’ Садьйо Мане
53’ Мохамед Салах

На 53-й хвилині єгиптянин на правому фланзі прийняв діагональний пас від Вірджила ван Дейка, прокинув м'яч вперед і за неймовірною траєкторією відправив у дальній кут воріт Кепи.

Ліверпуль переміг Челсі та знову вийшов у лідери АПЛ – Салах відзначився божевільним голом

Цей гол став другим для мерсисайдців у поєдинку. На 51-й хвилині відкрив лік забитим м'ячам Садьйо Мане, замкнувши головою навіс Хендерсона.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Відеоновини Англія Красиві голи Ліверпуль - Челсі Фантастичні голи Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
33
хв
Фрозіноне
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук