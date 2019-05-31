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Тоттенхем – Ліверпуль: Салах дотепно потролив Кейна перед фіналом Ліги чемпіонів

17:55 326 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Салах дотепно потролив Кейна перед фіналом Ліги чемпіонів
Харрі Кейн і Мохамед Салах / Reuters

Єгиптянин Мохамед Салах вирішив додати трохи перцю перед вирішальним матчем.

Нападник Ліверпуля зауважив одну тенденцію, яка могла зачепити нападника "шпор" Харрі Кейна.

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Форвард "червоних" після переходу з Роми двічі поспіль перемагав опонента у бомбардирських перегонах АПЛ і Салах скористався нагодою, щоб нагадати йому про це.

"Харрі Кейн упродовж багатьох років доводить, що він хороший гравець. Він був найкращим бомбардиром у клубі і англійському футболі... допоки я не прийшов!" – сказав Салах BT Sport.

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Єгиптянин став одним з трьох найкращих снайперів АПЛ, забивши 22 голи. У нападника Тоттенхема на 5 м'ячів менше.

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Теги
Ліга чемпіонів Харрі Кейн Харрі Кейн Мохамед Салах Мохамед Салах
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