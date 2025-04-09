Салах близький до ухвалення несподіваного рішення – він не поїде догравати до Саудівської Аравії
Форвард Ліверпуля Мохамед Салах, ймовірно, продовжить свій контракт з Ліверпулем.
Термін контракту Салаха з Ліверпулем закінчується найближчого літа і єгиптянин не поспішає його продовжувати. Весь попередній рік ходили чутки про те, що форвард може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії – в його послугах зацікавлений Аль-Хіляль. Але сам Салах ще хоче пограти на найвищому рівні.
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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Мохамед близький до того, щоб продовжити угоду з "червоними". Вона перебуває на фінальній стадії. Боси мерсисайдського клубу впевнені, що скоро доб'ються цього ж із захисником Вірджілом ван Дейком.
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