Термін контракту Салаха з Ліверпулем закінчується найближчого літа і єгиптянин не поспішає його продовжувати. Весь попередній рік ходили чутки про те, що форвард може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії – в його послугах зацікавлений Аль-Хіляль. Але сам Салах ще хоче пограти на найвищому рівні.

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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Мохамед близький до того, щоб продовжити угоду з "червоними". Вона перебуває на фінальній стадії. Боси мерсисайдського клубу впевнені, що скоро доб'ються цього ж із захисником Вірджілом ван Дейком.

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