Салах – найкращий гравець Ліверпуля у серпні

Вболівальники мерсисайдців визначились зі своїм фаворитом за підсумками минулого місяця.

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах отримав звання найкращого гравця клубу у серпні за підсумками фанатського голосування, повідомляє офіційний сайт тріумфатора Ліги чемпіонів.

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27-річному єгиптянину вдалось обійти своїх колег за атакувальною лінією – Роберто Фірміно та Садьйо Мане.

В минулому місяці Салах провів за Ліверпуль 6 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і зробив дві результативні передачі.

Після 4 турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці з 12 очками.

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