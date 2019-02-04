Салах – найкращий гравець АПЛ січня за версією PFA

Асоціація професійних футболістів Англії (PFA) прогнозовано назвала найкращого гравця минулого місяця.

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах визнаний найкращим гравцем чемпіонату Англії в січні за версією PFA.

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Минулого місяця 26-річний єгипетянин забив 3 м'ячі в 4 матчах АПЛ, в яких його команда здобула дві перемоги (над Брайтоном – 1:0, і Крістал Пелас – 4:3), один раз зіграла внічию (з Лестером – 1:1) і зазнала однієї поразки (від Манчестер Сіті – 1:2).

Загалом в поточному сезоні АПЛ Мохамед провів 24 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами.

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