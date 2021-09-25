"Мохамед Салах грає на тому ж рівні, в цьому немає ніяких сумнівів. Мохамед – це машина із забивання голів. Його професіоналізму немає рівних. Він робить все можливе, щоб завжди бути в хорошій формі і залишатися на правильному шляху. Крім його технічних навичок, він відчайдушно хоче забивати, і це теж корисно. Такий підхід властивий і Лєві. Це добре і дуже корисно для футболіста.

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Що б ви не робили на полі, які моменти не створювали б, завжди потрібна людина, здатна перенести м'яч за лінію воріт і покласти його в сітку. Мохамед робить це на рівні найкращих футболістів, яких я тільки бачив. Він це знає. Його статистика – це божевілля. Очевидно, мені пощастило працювати з хорошими гравцями", – цитує Клоппа The Guardian.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру АПЛ Лідс – Ліверпуль Салах забив свій 100-й гол в чемпіонаті Англії. Роберт Лєвандовскі, який перейшов в Борусію Дортмунд у 2010 році з ініціативи Юргена Клоппа, здобув "Золотий бутс" за підсумками минулого сезону.

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