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Сала, який міг перейти в Динамо, став найкращим гравцем Ліги 1 в жовтні

11:54 203 Читать на русском
Сала, який міг перейти в Динамо, став найкращим гравцем Ліги 1 в жовтні
Еміліано Сала / фото із соцмереж

Форвард французького Нанта Еміліано Сала здобув нагороду найкращому гравцю за підсумками жовтня у Лізі 1.

Найкращим гравцем Ліги 1 у жовтні футболісти та вболівальники назвали нападника Нанта Еміліано Салу (42%), який випередив Жонатана Бамба з Лілля (38%) і Гаетана Ляборда з Монпельє (20%).

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В активі аргентинського нападника вже 11 голів в чемпіонаті Франції. У жовтні Сала чотири рази відзначався у воротах суперників Нанта.

Теги
Нант Нант Франція Ліга 1 Еміліано Сала Еміліано Сала
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