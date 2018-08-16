Сала, яким цікавиться Динамо, піде з Нанта, якщо клуб підпише Сандро Раміреса

Форвард Евертона Сандро Рамірес може стати гравцем французького Нанта, тоді Еміліано Сала матиме можливість перейти в інший клуб. Зокрема, аргентинцем цікавиться київське Динамо.

Нант прагне придбати форварда Евертона Сандро Раміреса, який не хоче повертатись до "ірисок". За інформацією foot-sur7.fr, цей трансфер дасть зелене світло на перехід Еміліано Сала в інший клуб.

"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євро

Раніше з'явилась інформація, що київське Динамо зацікавилось у підписанні 27-річного аргентинця. Також повідомлялось, що Нант відхилив пропозицію Уотфорда в 20 млн євро.

Щоправда, сам форвард прагне продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі і не горить бажанням їхати в Східну Європу.

Раніше "біло-сині" підписали форварда СК Дніпро-1 Владислава Супрягу.