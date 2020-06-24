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Сала потрапив до збірної найкращих гравців Нанта за минуле десятиліття – форвард загинув у авіакатастрофі

20:35 - Читать на русском
Сала потрапив до збірної найкращих гравців Нанта за минуле десятиліття – форвард загинув у авіакатастрофі
Еміліано Сала / Getty images

Вболівальники Нанта віддали належне колишньому нападнику команди Еміліано Салі.

Прихильники французького клубу визнали аргентинця одним із найкращих гравців Нанта за останнє десятиліття, повідомляє прес-служба "канарок".

Динамо хотіло підписати відомого форварда, який загинув у жахливій авіакатастрофі

Голоси за Салу віддали 99 відсотків уболівальників. Еміліано виступав за Нант з 2015 по 2019 рік, провів за клуб 133 матчі, став автором 48 забитих м'ячів і 13 результативних передач.

Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті в зимове трансферне вікно 2019 року. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі. Тіло пілота так і не знайшли.

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Теги
Франція Нант Нант Еміліано Еміліано Сала
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