Аргентинський футболіст взимку 2019 року перебрався у Кардіфф, але повернувся до Франції, щоб попрощатися з Нантом та залагодити побутові питання. Літак, який мав доставити його знову до Англії, так і не приземлився.

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Стало відомо, що у Еміліано Сали не було жодних шансів врятуватися після падіння повітряного судна у води Ла-Маншу. Аргентинець був непритомним через отруєння чадним газом, повідомляє Marca. Результати аналізів крові, взятих із тіла футболіста, показали перевищення токсичного рівня отруєння чадним газом (у нього була насиченість 58% монооксиду).

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 21 січня 2018-го. Кардіфф підписав Еміліано Салу з Нанта за 15 млн фунтів, і аргентинець повинен був перетнути Ла-Манш на літаку. На жаль, до місця призначення 28-річний футболіст і 59-річний пілот не дісталися – повітряне судно зникло з радарів та впало у воду неподалік острова Гернсі. Через 2 тижні на глибині 63 метрів було виявлено уламки літака та одне тіло. Пізніше з'ясувалося, що воно належить саме Салі, а от тіло Ібботсона так і не знайшли.

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