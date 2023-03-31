Нагороди за березень в АПЛ знайшли своїх героїв. Букайо Сака і Мікель Артета забрали трофеї.

Наставник Арсенала знову визнаний найкращим тренером в англійській Прем’єр-лізі. Команда Артети здобула чотири перемоги в чотирьох матчах березня, забивши 14 голів. Іспанський фахівець вчетверте виграє нагороду в цьому сезоні. Рекорд за одну кампанію належить Юргену Клоппу, який визнавався п'ять разів найкращим тренером АПЛ у сезоні 2019/20.

Арсенал, Манчестер Юнайтед та Челсі поборються за зірку Барселони

Також відзначили вклад в перемоги "канонірів" Букайо Саки, який взяв участь у п'ятьох голах (3+2) своєї команди в останніх чотирьох матчах. 21-річний англієць вперше у своїй кар'єрі здобув нагороду найкращого гравця в АПЛ.

For the FOURTH time this season...



Mikel Arteta is awarded @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/6a1k9sSLDi — Premier League (@premierleague) March 31, 2023

Нагадаємо, що Арсенал наразі посідає перше місце у турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на вісім очок.

Зінченко вилетів з Ліги Європи – Арсенал пропустив фантастичний гол з центра поля та програв Спортінгу в серії пенальті